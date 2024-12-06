В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о президенте Франции, который напрочь отказывается покидать пост.

Day.Az представляет публикацию:

"Провалившийся везде, куда сунулся, Эмманюэль Макрон обратился к народу в связи с отставкой правительства.

Народ этого очень ждал. Ждал и верил, что их недонаполеон скажет то, о чем французы годами мечтают: объявит о своей отставке.

"Хрен вам!" - почти с этих слов начал свое обращение Макрон. Президент Франции разочаровал свой народ в очередной раз, заявив, что ни в какую отставку он не собирается.

"Мандат, который вы мне демократически доверили, составляет пять лет, и я буду полностью исполнять его до самого конца", - сказал он.

Терпеть обосравшегося, но упрямого президента французам придется до 2027 года".

Автор карикатуры - HSF