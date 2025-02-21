В Агдаме нет и не могло быть "армянского наследия"

Автор: Лейла Таривердиева

Армянский "черный копатель", профессор Ереванского государственного университета Гамлет Петросян прославился тем, что откопал очередной, бог знает какой по счету, "Тигранакерт" Петросян археолог, а звание "черного копателя" приобрел в связи с тем, что много лет вел незаконные раскопки на территории оккупированного Агдамского района, а за несколько дней до завершения Второй карабахской войны вывез в Армению большое количество ценного археологического материала и артефактов, обнаруженных во время археологических раскопок. Проще говоря - украл.

После войны этот деятель повсюду появлялся, раздавал интервью, писал, бил тревогу, пытаясь привлечь внимание к "уничтожению наследия армян". Шума было много, а реакции - ноль. Украденные из Карабаха артефакты, вопреки его ожиданиям, не вызвали никакого ажиотажа в научных кругах. Все это было нужно в целях пропаганды во время оккупации, а зачем кому-то эти черепки сейчас? Даже в самой Армении в созданный Петросяном из украденных ценностей "музей" никто не ходит. Выкопанные профессором ЕГУ вблизи города Агдам древние руины армянской стороне так и не удалось узаконить как "город Тиграна" и обосновать таким образом "армянскую" историю Карабаха. Гамлет Петросян загрустил, а после того, как год назад в Берлине отменили публичную презентацию книги "Культурное наследие арцаха", совсем сник.

Недавно он вновь появился на одном из YouTube каналов с претензиями на историческое и культурное наследие Азербайджана. В первую очередь, конечно же, напомнив о мнимом "Тигранакерте".

"Особо подчеркну, что все археологические раскопки, проводимые Гамлетом Петросяном в период оккупации, с точки зрения международного права являются незаконными, так как нарушают нормы и принципы, регулирующие проведение археологических исследований на оккупированных территориях", - сказал в беседе с Day.Az азербайджанский эксперт в сфере изучения и охраны культурно-исторического наследия Гасан Мирзоев.

По словам эксперта, утверждения о существовании "Тигранакерта" в Карабахе ничто иное как искажение истории в политических целях и попытка обосновать претензии Армении на территории Азербайджана. Армянские историки, тот же Петросян, в своих претензиях на христианское наследие региона принципиально игнорируют такой масштабный исторический фактор, как Кавказская Албания. Петросян в своем интервью сознательно упускает из виду данные, подтверждающие албанское происхождение множества памятников, и использует односторонний подход.

"Что же касается конкретно "Тигранакерта", то аргументация Гамлета Петровяна не выдерживает никакой научной критики. Во-первых, нет никаких исторических свидетельств, никаких упоминаний в античных и средневековых источниках о нахождении на территории Карабаха подобного города. Науке давно известно и неоднократно зафиксировано, что все известные "Тигранакерты" находились за пределами нашего региона, например, в Месопотамии.

Во-вторых, непонятно, почему Петросян называет свои находки городом. На самом деле, в результате этих незаконных раскопок было выявлено лишь несколько древних объектов, не связанных с городским поселением. Эти находки - фрагменты керамики, остатки построек - типичны для различных эпох и не подтверждают существование крупного города. Проще говоря, "Тигранакерт" это чистой воды политическая спекуляция", - сказал Гасан Мирзоев.

По его словам, общеизвестный факт, что армянское присутствие в этом регионе стало значительным только в XIX веке, после переселения армян Российской империей из Ирана и Османской империи. Они были переселены на земли, где проживали другие народы, по большей части - тюрки. Но Петросян в своих инсинуациях старается игнорировать этот факт, рассматривая историю исключительно через призму армянской идентичности.

Наш собеседник обратил внимание на то, что Петросян проводит исследования только тех объектах, которые могут быть интерпретированы как "армянские", и игнорирует памятники, свидетельствующие о присутствии других культур. Таким образом создается впечатление об отсутствии на территориях, которые интересуют армянство, других народов в прошлом и настоящем, и создается база для претензий.

"Противоречия с международной наукой: Многие международные учёные ставят под сомнение методы и выводы Петросяна. Например, его утверждения о "Тигранакерте" критикуются за отсутствие доказательной базы и использование гипотез вместо фактов. Его интерпретация памятников Кавказской Албании как "армянских" не находит поддержки у независимых экспертов, специализирующихся на древней истории Кавказа. Настоящая история Карабаха - это история многообразия, а не монопольного присутствия одной культуры, и ее нужно изучать объективно, без политических искажений", - резюмировал Гасан Мирзоев.

Отметим, что в том же интервью Гамлет Петросян высказывался в адрес азербайджанского историка, директора Центра истории Кавказа Ризвана Гусейнова.

Гусейнов не стал отвечать на выпады в свой адрес, лишь напомнил в комментарии Day.Az, что Ереванский государственный университет, профессором которого является Гамлет Петросян, всегда служил рассадником национализма. В его стенах кучковались и взращивались самые отъявленные националисты от науки и общественных деятели, которые еще с конца 80-х годов разжигали ненависть к азербайджанскому народу. Именно питомцы ЕГУ одними из первых выходили на митинги в Ереване, на Театральную площадь и призывали к агрессии против Азербайджана. Именно университет и его ученые обосновывали агрессию против нашей республики. За армянскими мистификациями и их внедрением в сознание армянского народа стоит именно ЕГУ.

"Из-за таких "ученых" армянский народ попал в ловушку и пострадал. В Армении об этом, конечно, не говорят. Такие, как "черный копатель" Петросян не понимают, что возвращаться сегодня, в новых реалиях к теме "Тигранакерта" бессмысленно и контрпродуктивно для самой армянской стороны. Армянская лженаука многие годы ищет этот выдуманный город. То они его находят на территории Турции, то на территории Ирана, а после оккупации Агдамского района они преднамеренно "нашли" его именно в Агдаме, чтобы обосновать свои претензии также на равнинный Карабах и застолбить за собой некое право на оккупацию не только нагорной части Карабахского региона.

Я одним из первых побывал после освобождения Агдама на месте проводившихся Гамлетом Петросяном незаконных раскопок у крепости Шахбулаг. С первого же взгляда видно, что найденные армянами останки принадлежат средневековому городу. Возможно, он построен на месте более древнего поселения, но этот факт никак не делает его "Тигранакертом". На территории городища можно видеть остатки мусульманского хамама, овдана - колодца, который переделан и выдавался за армянскую церковь. Рядом с этими объектами находился явно наспех установленный хачкар, что особенно забавляет. Почему? Потому что тот же Петросян утверждает, что откопал некий античный город, построенный еще до появления христианства. Одним словом, наспех состряпанную ложь армян легко разоблачить. Надо только целенаправленно над этим работать", - сказал Ризван Гусейнов.