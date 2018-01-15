Страна попрошаек: Минобороны Армении оказалось в центре серьезного скандала

Власти Армении вконец потеряли всякий стыд.

На днях министр обороны Виген Саркисян на своей странице в Facebook призвал общественность помочь раненому военнослужащему Альберту Даллакяну. Этот факт вызвал возмущение пользователей.

Издание Sputnik Армения привело любопытный диалог, который состоялся между одним из пользователей и министром.

"А что ваши тысячи драмов закончились, или просто новый вид попрошайничества?", - спросил один из пользователей.

"Сам ты попрошайка", - ответил ему министр.

"То, что вы делаете, нас заставляет так думать. Только и всего", - ответил пользователь.

После того, как из-за хамского ответа пользователю разгорелся скандал, министр обороны быстренько удалил все компрометирующие его комментарии, и свои, и чужие. Но инцидент уже получил огласку.

Сама по себе реакция министра в виде "сам ты попрошайка" уже говорит об уровне этого армянского политика. А обращение к общественности за финансированием лечения раненого солдата вообще не влезает ни в какие рамки. Минобороны ежедневно рапортует о закупках наисовременнейших вооружений, об американской чудо-технике, устанавливаемой на линии соприкосновения и имеющейся якобы только у одной Армении, и прочем. Все это стоит денег и немалых, хотя, конечно, не исключено, что вышеуказанное дарится Еревану за "красивые глаза", а точнее - за соответствующие услуги.

"Обидой", нанесенной Вигену Саркисяну, был оскорблен до глубины души вице-спикер Эдуард Шармазанов, который сразу бросился на защиту товарища по партии. Он заверил, что "каждая копейка доходит по назначению", призыв министра обороны - "это призыв разума и сострадания". То, что говорят по этому поводу в соцсетях, - придирки, считает Шармазанов.

Придирки?

История с солдатом Альбертом Даллакяном очень примечательна, хотя бы потому, что он не является гражданином Армении, а приехал "родину защищать" из России. Поддавшись дешевой пропаганде, Даллакян взял в своем вузе академический отпуск и с оркестром отправился в Армению записываться в армию. Записался, прослужил на оккупированных территориях Азербайджана почти год и в один прекрасный день, спустившись после дежурства в блиндаж, получил пулю в голову от своего офицера. Тот развлекался с оружием и... упс.

Дело было в июне 2016 года, и апрельские бои тут были не при чем. Солдат выжил, но стал инвалидом, потерял память. Как писало ранее издание Hetq.am, Даллакян получает лечение в армянском реабилитационном центре Красного Креста. Врачи говорят, что Альберт должен хорошо питаться, но сейчас родители не в состоянии обеспечить его нужными продуктами. Отец Альберта вернулся в Ростов, ищет там работу, пишет издание со слов матери солдата, Армине. Женщина обратилась в министерство обороны РА с просьбой оказать финансовую помощь, так как в Ереване им нужно снять квартиру, чтобы перевезти туда сына. Но в МО отказали.

По вопросу продолжения лечения за рубежом мать Даллакяна обращалась в министерство на протяжении нескольких месяцев, но получала отказ. При этом ранивший его офицер Аваг Наапетян продолжает служить, замечает Epress.am.

В конце прошлого года мать военнослужащего Армине Газарян рассказала Forrights.am, что часть мозга сына повреждена. Минобороны отказало ставшему инвалидом первой группы на том основании, что организация лечения за рубежом не входит в их компетенцию. Даллакяна направили в Минздрав, где также отказались выделить средства из госбюджета, предложив провести операцию в Армении. По словам матери, однако, здесь операция проводится при помощи старого оборудования, что, уверена она, крайне рискованно.

Наличие у Армении катастрофических финансовых проблем - это не новость, об этом знает каждый. И если бы деньги на дорогостоящую операцию за рубежом требовалась, например, жертве ДТП, обращение Минздрава не вызвало бы возмущения в соцсетях. Тем более, что новый госбюджет урезал расходы на социальные нужды, здравоохранение и образование. Но расходы на оборону значительно возросли, кроме того, существует так называемый "100-драмовый" фонд Минобороны, куда стекаются отчисления от зарплат всех граждан страны. И изыскать без попрошайничества 45 тысяч на лечение несчастного парня, который до ранения десять лет прожил вне Армении и вернулся в этот ад фактически добровольно, это было бы для МО делом чести.

Хотя о чем это мы, о какой чести? Раненые в дни апрельских боев солдаты в большинстве проходили лечение за рубежом на пожертвования общественности и средства от продажи квартир и прочего имущества своих родных.

Впрочем, зачем Вигену Саркисяну делиться с гражданами, если есть диаспора. Она, в основном, и скинулась.

Зульфугар Ибрагимов