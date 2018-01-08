Как приспешники Саргсяна Рождество осквернили - ПОДРОБНОСТИ

В христианской традиции есть понятия крестного отца и крестной матери. Эти лица, называемые духовными родителями, в ходе таинства крещения принимают на себя ответственность перед Богом за духовное воспитание и благочестие крестников. С легкой руки литераторов и кинематографистов понятие "крестный отец" стало нарицательным и ассоциируется сегодня больше с мафией, чем с духовным благочестием.

И в последнем варианте это понятие как нельзя лучше подходит высокопоставленным армянским чиновникам, кощунственно присвоившим себе право выступить духовными наставниками народа в праздник Рождества.

Как пишет Sputnik Армения, чиновников в роли крестных во время чина освящения воды в праздник Рождества Христова в армянском обществе восприняли неоднозначно. Особенно в этой роли не ожидали увидеть министра обороны Армении Вигена Саркисяна. Саркисян в роли крестного отца стал темой общественных обсуждений.

Однако не он один из правящей РПА взял на себя такую роль. В тот же день в церкви Святой Богородицы в Ахтале крестным выступил вице-спикер парламента и пресс-секретарь саргсяновской партии Эдуард Шармазанов. Однако к этому кощунству особого интереса общество не проявило. Зато Виген Саркисян удостоился всплеска эмоций.

"Меч или крест в руках министра? Вот в чем вопрос. А модный "маскхалат" кое-как переварим", - цитирует армянское издание композитора Армена Мовсисяна.

Но Саркисян - это не самая одиозная фигура, осквернившая своим присутствием божий храм. В свое время, как пишут армянские СМИ, такую роль доверяли его предшественнику Сейрану Оганяну. Саркисян хотя бы лично не проливал невинную кровь и имеет отношение к преступлениям правящего режима опосредованно. За Оганяном же тянется шлейф военных преступлений, совершенных им в начале 90-х на азербайджанских землях. По идее, храм божий должен был пойти трещинами, когда такой человек, как Сейран Оганян взял в руки крест.

Но и это еще не все. Крестными отцами на Рождество в храмах Армении выбираются представители мафиозных структур, родственники олигархов и уголовники.

Так, в 2015 году возмущение общественности вызвало присутствие в роли крестного в церкви в Горисе сына скандально известного губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна - Тиграна. Еще не завершилось уголовное дело, по которому проходил в качестве обвиняемого Тигран, а он уже с крестом в руках наставляет на дела благие народ. Напомним, что в 2013 году у дома губернатора произошла перестрелка, в результате которой погиб человек. Следствие посчитало Тиграна Хачатряна причастным к случившемуся. Летом 2015-го он даже был на какое-то время задержан, но почти сразу отпущен на свободу.

Не было с энтузиазмом воспринято верующими и появление в церкви в качестве крестного отца внука армянского олигарха Гагика Царукяна. Этот факт заставил многих задуматься о том, что в Армении реальной все продается и покупается. Миллиардер Царукян уже купил такое право для своей семьи строительством и восстановлением около десятка церквей. По большому счету, никакой пользы Армении и армянскому народу это не принесло и, как считают многие, потраченные миллионы могли бы быть потрачены на улучшение жизни граждан. А церквей в Армении на душу населения и без того больше, чем в любой другой стране мира, только вот жизнь ее народа от этого почему-то лучше не становится...

Как говорится на сайте Араратской патриаршей епархии, "роль крестного достается той семье, которая может служить примером для остальных". Интересно, какой пример прихожанам может показать, например, семейство Сурика Хачатряна? Губернатор с криминальными наклонностями, носящий воровскую кличку "Лиска", замешанный в махинациях и преступлениях, - хороший же пример он и его обнаглевший сынок могут показать гражданам.

Или возьмем того же Вигена Саркисяна. В разные годы этот господин занимал должности при президентском аппарате, имел прямое отношение ко всем коррупционным делам армянской администрации. Кроме того, за время руководства министерством обороны Саркисян уже успел наломать дров и восстановить против себя общество пустой болтовней, ростом небоевых потерь и отменой отсрочки от армии.

И так далее, и тому подобное.

Таким образом, в это Рождество, как и в предыдущие годы правящий режим допустил кощунство, в очередной раз выдвинув на роль символического Иоанна Крестителя, крестившего Иисуса Христа, противоречащее этому священному образу лицо.

Впрочем, учитывая, кто управляет Арменией и как эти люди шли к власти, а также то, на каких основах стоит армянская церковь, всему высказанному удивляться не приходится.

Зульфугар Ибрагимов