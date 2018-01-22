Министру обороны Армении не удалось отвертеться от ответа за "попрошайку"

В комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц будет отправлена жалоба против министра обороны РА Вигена Саркисяна, назвавшего гражданина "попрошайкой". Пользователь фейсбука Петрос Саркисян, в адрес которого допустил оскорбительное высказывание Виген Саркисян, в беседе с "Айкакан жаманак" сообщил, что собирается обратиться в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, передает Day.Az.

13-го января министр обороны Виген Саркисян оставил запись на своей странице в фейсбуке, предлагая людям собрать деньги на операцию для раненого солдата Альберта Даллакяна. Министр объявил, что Даллакяну невозможно выделить компенсацию на операцию за границей в государственном порядке. Пользователь сети Петрос Саркисян прокомментировал запись министра, высказав свое мнение о сборе средств: "Тысячи драмов закончились или это новый способ попрошайничать?" Ответ Вигена Саркисяна был оскорбительным: "Сам ты попрошайка". Через некоторое время министр удалил комментарий пользователя и свой ответ, однако бурные обсуждения поступка Вигена Саркисяна в социальной сети не прекратились.

Петрос Саркисян в беседе с "АЖ" сообщил, что обращается в комиссию по этике так поздно, поскольку ждал ответа министра. "Я слышал, что он образованный человек, пожалеет о своем выражении и сделает расплывчатое заявление. Но раз он не хочет, я буду жаловаться", - сказал Петрос Саркисян.

В комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц возбуждается производство против чиновников, допустивших нарушение правил этики. Причем производство комиссия может завести как по собственной инициативе, так и на основании заявления гражданина. Заключение комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц о нарушениях, допущенных чиновниками, отправляется президенту РА и вышестоящему должностному лицу.