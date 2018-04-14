Генсек СЕ поздравил Президента Ильхама Алиева
14 апреля 2018 11:18 2 737
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Уважаемый господин Президент, пользуясь возможностью, поздравляю вас с переизбранием на пост Президента Азербайджана. Намерен тесно сотрудничать с вами в направлении обеспечения в Азербайджане прав человека, демократии и преобладания стандартов верховенства закона, опирающихся на Европейскую конвенцию по правам человека", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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