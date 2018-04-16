Саргсян напустил на граждан полицию - шумовые гранаты сменят водометы - ФОТО

16 апреля 2018 17:35

Полиция продолжает концентрировать силы в районе проспекта Баграмяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am, только что полицейские подогнали водомет. На месте находится заместитель начальника Полиции Унан Погосян.

Немногим ранее полиция выступила с заявлением, потребовав прекратить митинг, в противном случае пригрозив применить силу и специальные средства.

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