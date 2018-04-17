Задержанный в Ереване студент Оксфорда был избит и унижен в полиции

Сегодня утром "красные береты" подвергли приводу участника акций протестного движения "Откажи Сержу" Вардана Амбарцумяна. В машине полицейские избили его, нанеся удары по различным частям тела, после чего плюнули в лицо и выругались матом в его адрес. Вардан Амбарцумян фармаколог, учится в Оксфордском университете.

Как передает Day.Az, Вардан рассказал Hetq.am подробности случившегося.

"Их было четверо или пятеро, все крупнее меня. На меня надели наручники и потащили к машине. Не успел автомобиль тронуться, как меня начали избивать. Все мое тело покрыто синяками. Меня бросили на землю и начали бить ногами, ругались матом в мой адрес, три раза плюнули в лицо. Они говорили, что унижают меня, при этом не объяснили, за что подвергают приводу. Одному из моих друзей они сказали, что я плохо вел себя.

В машине у меня забрали телефон, и всю дорогу на мне сидели два красноберетника. Когда мы приехали в отделение полиции, мне стало плохо, я потребовал вызвать скорую помощь. Двадцать минут я убеждал их вызвать врача. В конце концов они вызвали. Адвоката со мной не было, мои права никто мне не объяснил. Они обыскали мою сумку, нашли студенческую карточку с моими личными данными, которые записали у себя. После того, как меня два часа продержали в отделении, врач скорой помощи сказал, что я нуждаюсь в госпитализации. Меня отвезли в медцентр "Эребуни", - рассказал Вардан.

Немногим ранее Вардан Амбарцумян вышел из больницы и сразу поспешил к манифестантам.