Тер-Петросян присоединился к протестам в Ереване

Партия первого президента Армении поддержала протестующих граждан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Epress.am, партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, выступила с заявлением в связи с "выборами" премьер-министра и борьбой с избранием на эту должность Сержа Саргсяна.

"17 апреля в Национальном собрании состоялось "избрание" Сержа Саргсяна на должность премьера. Как в ходе двух сроков его правления [на должности президента], так и теперь, он вступил в должность, окруженный колючей проволокой, полицейскими авто и под акции тысяч демонстрантов.

В очередной раз главной причиной напряженности стала программа Сержа Саргсяна по продлению собственной власти на третий срок, для реализации этого в 2015-ом был фальсифицирован референдум по конституционным реформам и парламентские выборы 2017-ого, и она справедливо воспринимается народом Армении в качестве неприкрытой попытки увековечить тиранию.

Таким образом, порочная цепь формирования нелегитимной власти в Армении не прерывается свободным волеизъявлением народа, что ставит под угрозу любую перспективу развития страны. Госинституты не пользуются доверием народа, не подотчетны ему и вместо служения национальным интересам продолжают служить обогащеннию группы людей. В результате эмиграция не прекращается, бедность не преодолевается, оборона страны слабеет, что особенно опасно в условиях тяжелейших внешних вызовов.

В таких условиях естественно восстание общества и особенно молодежи, которая не видит никаких перспектив своего будущего.

Требуем от властей действовать исключительно в рамках закона, воздержаться от незаконного насилия и преследования участников мирных акций, реализующих свое конституционное право, уважать свободы граждан. Конгресс считает недопустимым применение полицией несоразмерной силы, в частности, использование светошумовых гранат, доказавших свою опасность для жизни и здоровья граждан.

Народ Армении никогда не стерпит утверждения тирании и борьба за демократию будет последовательно продолжаться до окончательной победы".