Протестующие в Ереване начали блокаду города, уже есть задержанные - ВИДЕО

Лидер протестного движения Никол Пашинян, возглавляющий акции против назначения премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна, заявил о намерении парализовать коммуникации, пишет Sputnik Армения.

"Начинаем операцию по закрытию дорог грузовиками", - заявил Пашинян в прямом эфире на странице в соцсети Facebook.

Он отметил важность сегодняшнего дня.

"Если нам удастся с успехом сегодня осуществить задуманное, то это будет означать, что до завершения бархатной революции осталось несколько дней. Мы должны четко показать, что ситуация вышла из-под контроля Сержа Саргсяна", - сказал он.

Пашинян призвал своих сторонников не просто остановить фуры, но и добиться того, чтобы полицейские не смогли сдвинуть их с места. Сельчан он призвал использовать любую технику.

Позже он попросил участников акций разместить фото или видео с перекрытых улиц. "Сами решайте, где перекрыть, соберитесь и реализуйте действия. Я отправляюсь в самые активные точки", - сказал Пашинян.

Участники протестных акций в настоящее ревмя перекрыли въезды на Давидашенский мост, соединяющий административные округа Давидашен и Арабкир. Машинам, как сообщает Новости-Армения, удается двигаться в одностороннем порядке.

Лидер парламентской фракции "Елк", глава партии "Гражданский договор" Никол Пашинян вместе с единомышленниками идут по мосту, призывая водителей присоединиться к их акции, выразив свою поддержку автомобильными гудками.

Ранее активисты прошли шествием по улицам в районе Арабкир.

Отметим, что уже есть задержанные. По данным Epress.am, был задержан один из координаторов движения "Сделай шаг, нет Сержу" Давид Санасарян, его доставили в полицейский участок за перекрытие улицы Амиряна в Ереване.

"Мы вас любим. Будьте уверены, что рано или поздно все изменится. Серж Саргсян не может всеми нами манипулировать", - заявил Санасарян. Уже в полицейской машине у него отобрали мобильный телефон, с помощью которого он транслировал происходящее в Интернет.

Активисты подвергаются давлению не только со стороны полиции, но и со стороны неопознанных лиц в гражданском.

Так, вчера вечером у медцентра "Сурб Грикор Лусаворич" 10 человек набросились на гражданских активистов Давида Петросяна и Гарика Мискаряна и избили их. "Я говорил с Давидом, он в порядке, мы идем к ребятам..." - написал один из пользователей Facebook.

Султан Керим

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