Четверо полицейских в Ереване арестовывают школьника - ФОТО
21 апреля 2018 09:49 248
Происходящее в эти дни в Ереване широко обсуждается в социальных сетях. Выражая поддержку митингующим, армянские пользователи делятся фотографиями и видеороликами, снятыми на улицах армянской столицы, передает Day.Az.
На одном из фото запечатлен момент, когда "доблестные" армянские полицейские задерживают в ходе акции протеста подростка. Фото вызвало волну возмущения в соцсетях и новую волну критики в адрес армянской полиции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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