Четверо полицейских в Ереване арестовывают школьника - ФОТО

Происходящее в эти дни в Ереване широко обсуждается в социальных сетях. Выражая поддержку митингующим, армянские пользователи делятся фотографиями и видеороликами, снятыми на улицах армянской столицы, передает Day.Az.

На одном из фото запечатлен момент, когда "доблестные" армянские полицейские задерживают в ходе акции протеста подростка. Фото вызвало волну возмущения в соцсетях и новую волну критики в адрес армянской полиции.