В Ереване стало опасно выходить на улицу в обеденный перерыв - ВИДЕО

Как свидетельствуют наблюдающие за событиями в Ереване армянские журналисты, полиция начала задерживать не только участников акций, но и случайных прохожих, и тех, кто просто вышел на улицу посмотреть.

Полицейские на улице Корюна подвергли приводу нескольких парней и девушку, среди них того, кто просто вышел во время перерыва понаблюдать за происходящим.

Как пишет Аравот, одна женщина пыталась помешать им.

Она рассердилась: "Вы уже снимаете с меня одежду, бесстыжие". Женщину отпустили, а остальных увезли. "Увезли работавшего со мной, он ничего не сделал. Стоять на улице опасно. Парень ничего не сделал. Был перерыв, мы вышли купить еду. Отвезут, возьмут 50 тысяч и отпустят. Это непорядочно", - сказала раздраженная женщина.

Имя задержанного ее сотрудника Мовсес.

"И стоит ли здесь жить? Чем раньше сбежишь отсюда, тем лучше", - рассердилась она.

По информации Epress.am, минувшей ночью в Ереване произошел еще один инцидент.

Около полуночи в ереванском районе Эребуни из автомобиля Mercedes G вышла группа мужчин в штатском и жестоко избила участника автошествия, проводимого после митинга на Площади Республики. А автомобиль молодого человека превратили в "гармошку", рассказал очевидец в беседе с Epress.am.

Султан Керим

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