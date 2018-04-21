Партия Саргсяна будет запрещена

РПА должна быть запрещена в Армении.

Об этом заявил предводитель протестных акций в Ереване, депутат фракции "Выход" Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналистов, будет ли выдвинуто условие об участии РПА во внеочередных выборах, передает Dаy.Az со ссылкой на Новости-Армения.

"Как минимум, ее деятельность должна быть временно приостановлена - как группы, экспроприировавшей власть государственного управления за счет предвыборных взяток. РПА долгие годы за счет использования предвыборных взяток экспроприировала власть в Армении. И мы для проведения свободных выборов должны иметь гарантии того, что механизм "незаконности" результатов выборов работать не будет", - заявил Пашинян.