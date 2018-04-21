Полиция предъявила ультиматум Николу Пашиняну - ВИДЕО

Полиция приняла решение о прекращении митингов, требуя от Никола Пашиняна и других фактических организаторов прекратить происходящие в разных районах Еревана незаконные митинги. В случае непрекращения сборищ в разумные сроки полиция разгонит их в установленном порядке, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, представитель полиции Валерий Осипян уже представил это требование организатору митингов Николу Пашиняну.

В заявлении полиции говорится:

"С 19 апреля 2018 г. в разных административных районах Еревана Никол Пашинян организует сборища, о которых он своевременно не сообщил компетентным органам - следовательно, соответствующих решений о митингах не было. В ходе несанкционированных собраний и в том числе шествий Пашинян и инструктируемые им лица периодически и грубо нарушают ряд положений закона РА "О свободе митингов".

В частности, в компетентные органы не сообщали о месте, ожидаемом числе участников, используемых средств, а в случае шествия - направлении и графике движения, нарушали свободный вход и выход зданий и иных территорий в зоне проведения митингов, не предпринимали надлежащих мер по обеспечению нормального хода собраний, не сообщали участникам о требовании полиции прекратить митинги.

Более того, во время митингов и шествий Никол Пашинян периодически призывал участников перекрывать улицы, блокировать вход в здания государственных органов, врываться в эти здания - в том числе и особо охраняемые, дезорганизовывать их работу. В результате этих действий организаторы и участники митингов периодически и на длительное время блокировали входы в здания государственных и органов местного самоуправления и частных организаций, парализовав их работу, оскорбляли и угрожали лицам, не присоединившимся к их незаконным действиям, применяли насильственные действия в отношении полицейских и других лиц. Подобные действия, насаждающие ненависть и нетерпимость, привели к столкновениям между гражданами, к насилию, угрожающему общественной безопасности.

Участники митингов продолжают с призывами перекрывать движение, во исполнение чего в Ереване и других городах в массовом порядке участниками - с помощью транспортных средств и мобильными группами, предпринимаются действия по длительному закрытию движения.

Исходя из вышесказанного, полиция требует от Никола Пашиняна и других организаторов прекратить незаконные сборища во всех районах Еревана и немедленно сообщить об этом всем участникам.

Предупреждаем: в случае отсутствия руководителя митинга или не информирования о требовании полиции будет предоставлено разумное время для прекращения митинга. В случае непрекращения митинга в разумное время полиция распустит его в установленном порядке.

Представитель полиции Валерий Осипян уже представил это требование организатору митингов Николу Пашиняну".

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