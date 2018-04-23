Скандал в армянских соцсетях: спецназ пытается ломать ноги демонстрантам - ВИДЕО

Полиция Армении распространила очередное заявление с предупреждением о том, что ситуация в Ереване находится под полным контролем.

"Полиция заявляет, что призывы к действиям, угрожающим общественной безопасности, со стороны участников незаконных акций продолжаются, что свидетельствует о том, что в Армении продолжаются работы по организации преступлений, угрожающих законности и правопорядку", - цитирует заявление полиции Новости-Армения.

По утверждению сил правопорядка, они полностью контролируют ситуацию и располагают всеми силами и средствами для предотвращения и пресечения любого посягательства, угрожающего конституционному порядку, используя с этой целью весь свой потенциал "правомерного государственного принуждения".

Как именно происходит акт "правомерного государственного принуждения", можно увидеть на нижеприведенном видео. Сотрудники спецотряда полиции тащат задержанного активиста, и один из правоохранителей, как ясно видно на ролике, пытается свернуть ступню беспомощному человеку. Проще говоря - сломать ногу. Прекратил "красный берет" это занятие, только заметив направленный на него объектив камеры.

Напомним, что во время шествия в Ереване Пашинян, а также депутат НС, член правления партии "Гражданский Договор" Сасун Микаелян и депутат фракции "Елк" Арарат Мирзоян были увезены силами полиции с места событий. Произошли также массовые задержания участников акции.

Местонахождение лидера протестов до сих пор неизвестно.

Султан Керим

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