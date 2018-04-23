Армянская полиция перешла в жестокости все границы - ВИДЕО

В Ереване продолжается полицейский произвол.

Совершенно дикий случай произошел в самом центре армянской столицы несколько часов назад.

По информации News.am, полицейскими был зверски избит врач-реаниматолог из первой университетской больницы "Гераци". Сейчас пострадавший доктор Айк Ованнисян с переломом скулы, со смещением, с черепно-мозговой травмой и с синяками по всему телу лежит в отделении интенсивной терапии, где работал много лет.

В беседе с корреспондентом News.am Medicine доктор рассказал, что примерно час назад вышел из больницы после окончания своей смены и собирался поехать домой. Из окна такси он увидел, как группа полицейских набросилась на его студентов из медицинского университета, проводящих мирную демонстрацию в белых халатах. Опустив окно, он спросил полицейских, почему они так грубо обращаются с будущими врачами и неужели им не стыдно так себя вести.

Полицейские сразу же набросились на машину, грубо вытащили доктора Ованнисяна. Он говорил, что готов пойти с ними в участок и что в применении силы нет необходимости, но его никто не слушал: вшестером полицейские набросились на него, повалили на землю, начали бить ногами и кулаками, после чего потащили его к какому-то автобусу.

Никто из полицейских не представился, несмотря на просьбы врача. На его вопросы о том, куда его собираются увозить, сказали: "Это не твое дело".

К этому времени полученные повреждения начали давать о себе знать: у доктора Ованнисяна началось головокружение, сознание помутнело. Он быстро оценил свое состояние и понял, что у него черепно-мозговая травма. Попросил полицейских проводить его в больницу, рядом с которой все это и происходило. Объяснил, что бежать не собирается и готов явиться в полицейский участок, но в данный момент ему нужна медицинская помощь. Ему ответили: "Нет, заткнись и сиди на месте! Снова заговоришь - получишь в морду".

За это время доктор Ованнисян успел написать своим коллегам о своем состоянии и о том, что его пытаются увезти на автобусе. Большая группа врачей выбежала из больницы, чтобы отбить у полицейских раненого коллегу и перенести его в больницу.

Теперь доктор Ованнисян, как уже отмечалось, получает лечение в отделении интенсивной терапии.

Не менее неприятная история произошла с продюсером Общественного радио Армении Вруйром Тадевосяном.

В ереванском районе Аван 22 апреля люди в масках и гражданской одежде остановили его машину и избили Тадевосяна. Об этом на своей странице в "Facebook" написал телеведущий Петрос Казарян.

По его словам, люди в гражданской одежде подошли к Тадевосяну и спросили, что тот снимает, после чего отобрали у него телефон и избили. Последний на своей странице в "Facebook" подчеркнул, что сейчас его жизни ничего не угрожает.

Насилие продолжается.

Султан Керим

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