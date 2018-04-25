Встреча Карапетяна и Пашиняна отменена

Намеченные на сегодня, 25 апреля, переговоры между и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном и лидером всенародного движения Николом Пашиняном не состоятся.

Об этом сообщает пресс-секретарь партии "Гражданский договор" Тигран Авинян, передает Day.Az со ссылкой на "Айкакан жаманак".

"Переговоры могут состояться только по тем пунктам, о которых мы объявили - это повестка мирной передачи власти, внеочередные выборы НС. РПА не может быть первым лицом временного правительства. Только по этой повестке могут быть переговоры. Любая другая повестка для нас неприемлема", - сказал Авинян.

А Никол Пашинян заявил, что в среду возобновляются акции гражданского неповиновения, и приглашает всех 11:00 собраться на площади Республики.