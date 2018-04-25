В Армении поторопились попрощаться с Кареном Карапетяном

Информация об отставке и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна не соответствуют действительности, написал на своей странице в Fecebook пресс-секретарь и.о,. премьер-министра Арам Араратян, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян подал в отставку.

После того как накануне и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил о том, что он отказывается от проведения ранее запланированных переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном из-за выдвижения им новых требований, последний заявил о начале новой волны протестов. Целью второй волны протестов являются избрание народного премьера и лишение Республиканской Партии Армении (РПА) власти в Армении.