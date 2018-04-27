Карен Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян считает бесперспективными переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном. Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря и.о. главы армянского правительства Арама Араратяна, размещенного на его странице в Facebook.

"Очередное приглашение Никола Пашиняна практически не отличается от предыдущего, кроме того, что в этот раз он не диктует, с кем он хочет прийти на переговоры. Ответ Карена Карапетяна остается таким же, как в прошлый раз. Переговоры, на которых исключительно одна сторона диктует повестку, а другая не может представить свою, не могут считаться переговорами", - говорится в заявлении.