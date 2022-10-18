Рецепт малинового пирога с меренгой и заварным кремом

На странице okuprin в Инстаграме размещена публикация с рецептом малинового пирога с меренгой и заварным кремом

Пошаговый Рецепт:

1.Тесто разморозьте, немного разомните руками и раскатайте скалкой под размер формы. Выложите тесто в форму, обрежьте лишнее по краю и наколите основу вилкой. Выпекайте основу 10-12 минут при 180С. Слоеную основу выньте вместе с формой и оставьте остывать на столе.

2. Малину переложите в сотейник, разогревайте до полного размораживания и размягчения. Агар-агар размешайте с водой, он не требует замалчивания, но размешанный с водой легче и быстрее расходится в смеси.

Добавьте к машине сахар, перемешайте, масса уже должна стать однородной, затем вылейте агар-агар и доведите до медленного кипения. Прокипятите 2-3 минуты. Затем вылейте малинную смесь в слоенную основу и уберите ее в холодильник, пока готовится заварной крем.

3.Для заварного крема молоко перемешайте с сахаром и яйцами, до однородности. Затем добавьте в муку молочную смесь, вливая её небольшими порциями и помешивая, чтобы избежать появления комочков. Поставьте смесь на медленный огонь и варите до загустения, периодически помешивая. После снимите с огня и добавьте нарезанное кубиками сливочное масло. Хорошо перемешайте.

4.Для хорошего сцепления слоев малину немного поцарапайте вилкой, как показано на видео, а затем вылейте сверху заварной крем, уберите в холодильник до полной стабилизации.

5.Когда крем застынет и вы соберитесь подавать пирог, сделайте меренгу. Белки взбейте до твёрдых пиков с сахарной пудрой и выложите поверх крема, затем украсьте пирог малиной и обожгите меренгу горелкой. Если вы решите выложить малину после, то она попросту не будет держаться.