Голливудская актриса Шарлиз Терон повторила образ героини фильма "Лицо со шрамом" Эльвиры Хэнкок.

Как передает Day.Az, артистка опубликовала фото в Instagram.

Шарлиз Терон была запечатлена в парике со стрижкой и длинной челкой. Актриса позировала в бордовом платье-комбинации с глубоким декольте, черной шубе, золотых массивных серьгах и браслетах. В руках знаменитость держала сигарету. Визажист сделал ей макияж с черными стрелками и ярко-розовыми губами. Шарлиз Терон также прикрепила кадр из фильма "Лицо со шрамом", где была запечатлена в похожем образе Мишель Пфайффер.