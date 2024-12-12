https://news.day.az/popularblog/1714808.html Шарлиз Терон повторила образ героини фильма «Лицо со шрамом» Голливудская актриса Шарлиз Терон повторила образ героини фильма "Лицо со шрамом" Эльвиры Хэнкок. Как передает Day.Az, артистка опубликовала фото в Instagram. Шарлиз Терон была запечатлена в парике со стрижкой и длинной челкой.
Шарлиз Терон повторила образ героини фильма «Лицо со шрамом»
Голливудская актриса Шарлиз Терон повторила образ героини фильма "Лицо со шрамом" Эльвиры Хэнкок.
Как передает Day.Az, артистка опубликовала фото в Instagram.
Шарлиз Терон была запечатлена в парике со стрижкой и длинной челкой. Актриса позировала в бордовом платье-комбинации с глубоким декольте, черной шубе, золотых массивных серьгах и браслетах. В руках знаменитость держала сигарету. Визажист сделал ей макияж с черными стрелками и ярко-розовыми губами. Шарлиз Терон также прикрепила кадр из фильма "Лицо со шрамом", где была запечатлена в похожем образе Мишель Пфайффер.
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