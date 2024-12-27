https://news.day.az/popularblog/1718763.html

Мужчина выиграл 20 000 мандаринов в челлендже - ВИДЕО

Блогер решил сыграть с прохожими в челлендж "один тебе или два следующему", но всё пошло не по плану. Представляем вашему вниманию данное видео: