https://news.day.az/popularblog/1718763.html Мужчина выиграл 20 000 мандаринов в челлендже - ВИДЕО Блогер решил сыграть с прохожими в челлендж "один тебе или два следующему", но всё пошло не по плану. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мужчина выиграл 20 000 мандаринов в челлендже - ВИДЕО
Блогер решил сыграть с прохожими в челлендж "один тебе или два следующему", но всё пошло не по плану.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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