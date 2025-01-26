Мужчина потерялся и восемь дней выживал в лесу со сломанным бедром

В Таиланде мужчина потерялся в лесу и выживал восемь дней со сломанным бедром, сообщает Thaiger, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тридцатилетний таец по имени Джао из провинции Канчанабури сообщил своей семье, что собирается проверить свою плантацию маниоки, 16 января он ушел в лес, но обратно так и не вернулся. Родные безуспешно искали его и в конце концов обратились за помощью к спасателям.

Лишь 22 января были начаты поиски, которые прервались из-за наступившей темноты, но к полудню следующего дня спасатели услышали крики о помощи и пошли на звук, в итоге обнаружив Джао, лежащего в гамаке. У него было сломано бедро, и он не мог самостоятельно передвигаться. Едва увидев спасателей, Джао немедленно попросил у них еды.

Пострадавший заявил, что так и не добрался до своей плантации, так как заблудился. Когда наступила ночь, он решил забраться на дерево и установить гамак на высоте пяти метров над землей, чтобы защититься от ночных животных. Но одна веревка оборвалась, в результате чего он упал и сломал бедро.

Несмотря на это, Джао смог закрепить гамак на другом дереве, где и оставался до прибытия спасателей. Он выжил, питаясь едой, которую принес из дома, и выпивая росу, которую собирал ежедневно. Мужчину вынесли из леса и доставили в больницу для дальнейшего лечения.