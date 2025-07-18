Гостью свадьбы пристыдили в сети за обман о платье

Приглашенную на свадьбу гостью пристыдили в сети за обман о цвете платья.

Как передает Day.Az, соответствующие комментарии появились на платформе Reddit.

Юзер с никнеймом @EpicPassionFruit опубликовал пост, в котором рассказал, что на прошедшей церемонии молодожены установили дресс-код. Согласно ему, гости должны были прийти в нарядах пастельных тонов. Однако возлюбленная брата жениха выбрала облегающее платье с объемными цветочными аппликациями и спущенными лямками, по ее словам, шалфейно-зеленого цвета. Автор, сопроводив пост снимком гостьи, отметил, что под определенным углом наряд девушки оказывался белым и напоминал свадебный. Кроме того, она на протяжении всего мероприятия носила в руках фату.

Пользователи платформы удивились внешнему виду девушки и принялись обсуждать его в комментариях. "Смотрится очень по-свадебному", "Вы шутите? Я думал, на первом фото платье невесты для сравнения. Если только у меня не сломался экран телефона, я не понимаю, как оно может быть хоть немного зеленым", "Она что, играет роль невесты, потому что ее парень еще не женился на ней?", "Ее туфли шалфейно-зеленые, а платье - нет", "Неужели она так жаждет внимания?" - писали они.