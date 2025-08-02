Загадочная смерть женщины с 26 iPhone удивила полицию

Молодая женщина умерла в Бразилии, но обстоятельства гибели вызвали ошеломление у полиции. Об этом пишет Mirror со ссылкой на правоохранителей, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мертвую 20-летнюю женщину нашли с 26 iPhone, приклеенными к телу. Она скончалась 29 июля после того, как ей стало плохо в автобусе, говорится в статье.

Подчеркивается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Следователи предположили, что женщина была частью операции контрабандистов, однако способ перевозки товара вызвал множество вопросов.

По данным издания, расследование продолжается. Местные власти сообщили о проведении дополнительных экспертиз, чтобы точно определить причину смерти.