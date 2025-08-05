https://news.day.az/popularblog/1772218.html Любимый внук королевы Елизаветы II объявил о помолвке с медсестрой Племянник короля Великобритании Карла III и любимый внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о помолвке со своей возлюбленной Харриет Сперлинг после года отношений. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Daily Beast. 47-летний Филлипс считался последним неженатым мужчиной в королевской семье.
Любимый внук королевы Елизаветы II объявил о помолвке с медсестрой
Племянник короля Великобритании Карла III и любимый внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о помолвке со своей возлюбленной Харриет Сперлинг после года отношений.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Daily Beast.
47-летний Филлипс считался последним неженатым мужчиной в королевской семье. Четыре года назад он развелся с Отем Келли, в браке с которой у него родились две дочери.
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