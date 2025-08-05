Любимый внук королевы Елизаветы II объявил о помолвке с медсестрой

Племянник короля Великобритании Карла III и любимый внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о помолвке со своей возлюбленной Харриет Сперлинг после года отношений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Daily Beast.

47-летний Филлипс считался последним неженатым мужчиной в королевской семье. Четыре года назад он развелся с Отем Келли, в браке с которой у него родились две дочери.