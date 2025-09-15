Королеву красоты раскритиковали в сети из-за детали во внешнем виде

Завоевавшая статус "Мисс Америка 2026" Кэсси Донеган была раскритикована в сети из-за детали во внешнем виде.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры и комментарии опубликованы в TikTok.

27-летняя королева красоты позировала в размещенном ролике в белом платье, обнажавшим одно плечо. Упомянутый наряд с длинным шлейфом подчеркивал фигуру звезды. Образ Донеган украшала массивная корона и макияж, который смутил пользователей сети.

"Поздравляю, дорогая! Давайте найдем тебе нового визажиста", "Очень нравится, но нам нужно, чтобы кто-то подправил ей консилер. Он слишком белый и затмевает ее лицо", "Ее макияж вызывает сомнения", "Мне кажется, или у нее нет макияжа?" - написали они.