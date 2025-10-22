Нововведение в популярной сети супермаркетов возмутило американцев

Крупная американская сеть супермаркетов Walmart начала прятать за закрытые стеклянными дверцами витрины накладные ногти.

Как передает Day.Az со ссылкой на портал Dailydot, на это в своем аккаунте в TikTok обратила внимание блогер Стефани Карри.

В ставшем вирусным ролике Карри рассказала, что для покупки ногтей ей пришлось сначала позвать консультанта, который извлек товар с закрытой витрины, после чего поместил его в пластиковый ящик, также оборудованный замком. Открыть его должен был уже кассир в момент оплаты покупки.

С этим методом борьбы с кражами Карри столкнулась в небольшом магазине сети в городе Оберн, штат Мэн. Однако клиенты Walmart из других населенных пунктов в комментариях под видео пожаловались на аналогичную проблему.

Перечисляя товары, которые сотрудники Walmart прячут на закрытые витрины, они упомянули еду, носки, игрушки, косметику и гели для душа. Многие пользователи отметили, что теперь предпочитают заказывать товары из Walmart онлайн с доставкой, а некоторые просто начали пользоваться магазинами конкурирующей сети.