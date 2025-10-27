Выросший в нищете 60-летний дальнобойщик оказался богатым наследником

Пожилой житель Японии, всю жизнь проработавший водителем-дальнобойщиком, оказался наследником из состоятельной семьи. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Двое сыновей богатого бизнесмена поссорились со старшим братом, который присвоил себе часть семейного наследства под предлогом ухода за больным отцом. При этом позже мужчина нарушил свои обязательства и перевез отца в дом престарелых. Тогда его братья вспомнили о рассказах покойной матери, которая подозревала, что сына могли перепутать в роддоме с другим мальчиком сразу после рождения. Ее насторожило, что ребенка принесли после купания в других пеленках.

Мужчины подобрали окурок брата и отнесли его на ДНК-экспертизу. Ее результат доказал, что старший брат не приходился им родственником. В результате длительного расследования братья нашли потерянного ребенка - 60-летнего дальнобойщика, который всю жизнь прожил в бедности. Оказалось, что в 1953 году в токийской больнице "Сан-икукай" новорожденных действительно перепутали. После этого японец, выросший в нищете из-за ошибки медсестер, подал иск к больнице. В ноябре 2013 года судья Масатоси Миясака обязал больницу выплатить мужчине компенсацию в 38 миллионов иен.

По словам Мисаяка, мальчик должен был расти в обеспеченной семье, но из-за роковой ошибки попал в приемную семью, которая была настолько бедна, что дома не было даже электричества. Кроме того, ему пришлось подрабатывать с ранней юности, из-за чего он даже не окончил школу.