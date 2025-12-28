https://news.day.az/popularblog/1805749.html Фуд-блогер Осман Чо представил оригинальный рецепт - ВИДЕО Фуд-блогер Осман Чо поделился необычным рецептом, в котором сочетаются рыба, лук и гранат. Как передает Day.Az, по его словам, именно эта комбинация ингредиентов дает идеально сбалансированный вкус.
Рецепт под названием "Рыба с гранатом" он опубликовал после того, как увидел его на странице @narish_kitchen и решил приготовить самостоятельно.
Блюдо, как отметил блогер, получилось очень вкусным.
