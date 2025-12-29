https://news.day.az/popularblog/1805897.html

Песня, которую знает каждый азербайджанец - ВИДЕО

Песня "Azəri torpağı", ставшая по-настоящему народной и знакомой каждому азербайджанцу, уже много лет занимает особое место в сердцах слушателей. Как передает Day.Az, произведение в исполнении народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова воспевает любовь к родной земле, национальные ценности и чувство гордости за свою страну.