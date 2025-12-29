Песня, которую знает каждый азербайджанец

Песня "Azəri torpağı", ставшая по-настоящему народной и знакомой каждому азербайджанцу, уже много лет занимает особое место в сердцах слушателей.

Как передает Day.Az, произведение в исполнении народного артиста Азербайджана Эйюба Ягубова воспевает любовь к родной земле, национальные ценности и чувство гордости за свою страну.

