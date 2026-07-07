https://news.day.az/popularblog/1846460.html heydari.hjr очаровала вечерним образом - ФОТО Азербайджанский блогер под никнеймом heydari.hjr продемонстрировала эффектный вечерний образ. Как передает Day.Az, блогер опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. На снимках девушка позирует в сияющем золотом платье, дополненном выразительным макияжем и элегантной укладкой.
heydari.hjr очаровала вечерним образом - ФОТО
Азербайджанский блогер под никнеймом heydari.hjr продемонстрировала эффектный вечерний образ.
Как передает Day.Az, блогер опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram.
На снимках девушка позирует в сияющем золотом платье, дополненном выразительным макияжем и элегантной укладкой. Образ гармонично сочетается с роскошными декорациями ресторанного зала, создавая атмосферу торжественного вечера.
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