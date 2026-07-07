heydari.hjr очаровала вечерним образом

Азербайджанский блогер под никнеймом heydari.hjr продемонстрировала эффектный вечерний образ.

Как передает Day.Az, блогер опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram.

На снимках девушка позирует в сияющем золотом платье, дополненном выразительным макияжем и элегантной укладкой. Образ гармонично сочетается с роскошными декорациями ресторанного зала, создавая атмосферу торжественного вечера.