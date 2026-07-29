https://news.day.az/popularblog/1850819.html Блогер chabnamme вдохновилась съемкой Ирины Шейк - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом chabnamme вдохновилась съемкой модели Ирины Шейк для бренда Dolce & Gabbana и повторила образ в собственной фотосессии. Как передает Day.Az, видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Блогер chabnamme вдохновилась съемкой Ирины Шейк - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом chabnamme вдохновилась съемкой модели Ирины Шейк для бренда Dolce & Gabbana и повторила образ в собственной фотосессии.
Как передает Day.Az, видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
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