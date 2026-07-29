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Блогер chabnamme вдохновилась съемкой Ирины Шейк - ВИДЕО

Азербайджанский блогер под никнеймом chabnamme вдохновилась съемкой модели Ирины Шейк для бренда Dolce & Gabbana и повторила образ в собственной фотосессии. Как передает Day.Az, видео она опубликовала на своей странице в Instagram.