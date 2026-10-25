https://news.day.az/popularblog/1869263.html

День рождения в стиле 90-х - ФОТО

Азербайджанский блогер Айсель Агаева, более известная как asolia, посетила день рождения, который отмечали в стиле 90-х. Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.