https://news.day.az/popularblog/1870958.html Пирожки с джемом и шоколадом - Рецепт - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер myfoodchannell показала как приготовить мягкие пирожки с джемом и шоколадом. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Пирожки с джемом и шоколадом - Рецепт - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер myfoodchannell показала как приготовить мягкие пирожки с джемом и шоколадом.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
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