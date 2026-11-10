https://news.day.az/popularblog/1872687.html Как правильно мыть кисти для макияжа - ВИДЕО Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, показала как правильно мыть кисти для макияжа. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.
Как правильно мыть кисти для макияжа - ВИДЕО
Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова, более известная как oksana_beautytips, показала как правильно мыть кисти для макияжа.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм.
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