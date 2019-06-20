Российский режиссер Станислав Лебедев намерен пригласить французского актера Жерара Депардье на роль писателя Льва Толстого. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, режиссер недавно презентовал на очной защите проектов свой фильм "Воронье гнездо".

По его словам, Депардье, у которого есть российские гражданство, вполне мог бы сыграть писателя.

При этом он отметил, что никаких договоренностей с Депардье на настоящий момент у него нет.

"Также мы рассматриваем еще одного артиста - Франко Неро", - добавил Лебедев.

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