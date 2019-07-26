Народный артист Азербайджана EMIN и популярный российский исполнитель Алексей Чумаков приготовили музыкальный сюрприз для поклонников.

Как сообщает Day.Az, популярные исполнители записали дуэт под названием "У края пропасти", который был записан ими специально для фестиваля "Жара", и который они исполнят 27 июля. Автором песни является Алексей Чумаков.

Отметим, что стартовавший вчера международный музыкальный фестиваль "Жара-2019" стал четвертым по счету и проходит на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Н. Гасымова

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