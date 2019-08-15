Все дороги ведут на фестиваль "ЖАРА": о том, как начинающая группа попала на один из трендовых фестивалей сезона и почему артисты снова хотят посетить столицу Азербайджана, участники Snow Voice рассказали журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

28 июля в Баку завершился четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019", традиционно проходивший в курортной зоне роскошного Sea Breeze Resort на самом берегу Каспийского моря. Баку подарил всем неповторимый, яркий праздник музыки, собравший сотни артистов и тысячи зрителей из разных стран. И большая часть гостей, несомненно, прибыла в Азербайджан именно из России: и самые звёздные исполнители, и журналисты, и многочисленные зрители. А когда четыре фестивальных дня отгремели, российские участники фестиваля увезли с собой память о самых жарких днях лета в гостеприимном Баку и настоящей дружбе, связавшей исполнителей и зрителей из России и Азербайджана.

Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев отметил, что фестиваль "ЖАРА" стал уникальным культурным событием для Азербайджана и России. "Когда многие другие международные музыкальные конкурсы и фестивали в мире "политизируются", "ЖАРА" в Баку остаётся настоящей отдушиной, событием истинно объединяющим для наших народов, артистов и всех истинных любителей музыки", - заключил Дмитрий Савельев.

Окунулись в бакинскую "ЖАРУ" и участники молодого, но быстро набирающего популярность бойз-бэнда Snow Voice родом из далёкой Якутии, где местами снег лежит даже летом. Сейчас ребята работают в Москве, но и московское лето в этом году теплом не радует. В беседе с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан участники "снежной" группы Михаил Кычкин, Эрхаан Попов и Андрей Говоров с радостью поделились накопленными на фестивале "ЖАРА" позитивными впечатлениями.

"Только положительные эмоции от Баку! Какой дружелюбный и гостеприимный народ! - высказал своё восхищение Михаил Кычкин. - Мы бы с удовольствием еще раз посетили Азербайджан, и думаем, так оно и будет!"

Путь на фестиваль "ЖАРА" начался для Snow Voice с сотрудничества группы с Ириной Нельсон - не так давно ребят пригласили принять участие в съемках клипа на ее песню "Давай танцуй". В таком творческом тандеме Ирина Нельсон и Snow Voice выступали в прямом эфире дискотеки МУЗ-ТВ "Партийная Zona" в Москве, а потом приехали и в Баку.

Snow Voice и Ирина Нельсон "зажгли" в Азербайджане не только на главной сцене фестиваля "ЖАРА", но и на площадке "Дискотека МУЗ-ТВ". Об организации этих мероприятий у группы только самые лучшие отзывы: "В Баку всё проходило на высочайшем уровне, четкая и слаженная работа. Для нас это впервые - принимать участие в таком крупном мероприятии, и мы в приятном шоке от уровня и масштабов организации", - рассказывает Эрхаан Попов.

Участники Snow Voice всегда активно делятся впечатлениями в соцсетях. Свои бурные эмоции от бакинского фестиваля ребята транслировали фанатам в Instagram и с красной дорожки, и из-за кулис, и даже прямо из Каспийского моря. На вопрос журналиста о том, каково на фестивале "ЖАРА" было не только работать, но и отдыхать, Андрей Говоров ответил: "Для отдыха с друзьями и семьей Баку - идеальное место. Тут есть все! Ну а море - это отдельная тема. Двое из нас впервые искупались в нем. Водичка была идеальная!"

За время поездки ребята из Snow Voice успели и погулять по Старому городу (прим. - Ичери Шехер), и увидеть Центр Гейдара Алиева. "Мы старались за короткое время побывать везде, но, к сожалению, не всё в Баку успели посмотреть, за пару дней это просто невозможно. Надеемся наверстать упущенное в будущем", - замечает Михаил Кычкин.

"Зато мы успели посетить один из ресторанов с национальной азербайджанской кухней, и нам очень понравилось", - добавляет Эрхаан Попов.

Не упустили ребята из Snow Voice и возможности сфотографироваться с другими гостями фестиваля в Баку. "Непередаваемое чувство - знакомиться, общаться, сделать фото со своими кумирами, некоторых из которых слушаешь с самого детства. Если перечислять каждого, то не хватит места. Но скажем одно: все они были очень дружелюбны и добры", - поделился Андрей Говоров.

На вопрос о том, удалось ли пообщаться на фестивале "ЖАРА" с кем-то из азербайджанских коллег, Эрхаан Попов ответил утвердительно. "О Якутии, о вере и о нас мы успели пообщаться с любимыми нами рэп-исполнителями Rauf&Faik, Hamali&Navai, ну и, конечно же, с Эмином Агаларовым и Бахтияром Алиевым".

С одним из основателей фестиваля "ЖАРА", народным артистом Азербайджана, исполнителем Эмином Агаларовым (EMIN), а также с генеральным продюсером радиостанции "Жара FM", известным певцом Бахтияром Алиевым (Bahh Tee) группу связывают и планы на будущее. С начала этого лета Snow Voice начали сотрудничество с музыкальным лейблом "Жара music", основанным этими двумя артистами. 18 июня вышел в свет первый сингл группы на русском языке "Ангел земной", который можно найти на всех музыкальных площадках страны. Песня сразу же обратила на себя внимание и мгновенно попала в топ-100 iTunes. Столь успешно начавшееся сотрудничество обязательно будет продолжено. "Впереди много работы. Несколько песен уже готовы и ждут своего времени", - порадовал фанатов Михаил Кычкин.

Первые хиты группы были, в основном, на якутском языке, но теперь появились и песни на русском: "Мечта", "Люби, люби", "Девочка с Севера", "Ангел земной". На вопрос о дальнейших творческих планах группы Михаил Кычкин ответил так: "Работа, работа и только работа. Готовятся к выпуску несколько готовых песен на русском языке и, конечно, будем писать и творить новые. Наш путь только начинается, и нам есть ещё куда расти. Ждите от нас новостей, песен, клипов и многого-многого другого!"

Фестиваль "ЖАРА 2019" закончился, но жаркое бакинское лето продолжается и всегда ждёт в гости друзей из России. И, конечно, на будущий год всех нас ждёт в Баку пятый, юбилейный фестиваль "ЖАРА". А Андрей Говоров от имени группы Snow Voice обещает: "На следующий год мы обязательно зажжем на фестивале "ЖАРА" уже со своими песнями!"

Материал предоставлен пресс-службой межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан.

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