Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) принял участие в официальном открытии в Москве кафе "Добродомик", где пожилые люди могут по будням получать бесплатные горячие обеды. Сообщения о мероприятии были опубликованы в Instagram певца и самого заведения, передает Day.Az.

"Московский "Добродомик" реализован по инициативе Эмина Агаларова и основателей проекта - Александры Синяк и Евгения Гершевича", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, по утрам и вечерам кафе действует в обычном режиме и открыто для всех желающих, что позволяет зарабатывать средства на бесплатные обеды для пожилых людей. Таким образом, обычные посетители "Добродомика" сами становятся участниками благотворительного проекта. В заведении, которое находится неподалеку от станции метро "Тушинская", сделано все возможное для удобства пожилых людей и посетителей с ограниченными возможностями", - говорится в публикации.

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