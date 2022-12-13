Джеймс Кэмерон не придет на премьеру фильма «Аватар: Путь воды»

Джеймс Кэмерон, режиссер долгожданного фильма "Аватар: Путь воды", не будет присутствовать на премьере фильма в понедельник вечером в Лос-Анджелесе. Накануне он сдал тест на COVID-19 и он оказался положительным, пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У Джеймса COVID, но он чувствует себя хорошо. Положительный результат на инфекцию был получен в рамках обычного цикла тестирования", - разъяснил представитель Disney.

Именитый режиссер ранее уже сообщал о своем диагнозе. Он должен был выступить в Музее естественной истории округа Лос-Анджелес, но зачитал свою речь через Zoom.