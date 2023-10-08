Дэвид Бекхем раскрыл секрет своей культовой прически

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл секрет своей культовой прически.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующий отрывок из документального фильма о спортсмене, который вышел на платформе Netflix, приводит издание People.

Футболист вспомнил, как в 2000 году привлек внимание общественности на мачте "Манчестер Юнайтед" и "Лестер Сити" новым имиджем. Тогда комментаторы удивились тому, что спортсмен избавился от светлых локонов. "К виду скинхеда придется немного привыкнуть", - высказывались они тогда.

По словам Бекхэма, перед матчем он уговорил своего парикмахера Тайлера подстричь его. "Я сказал ему: "Я собираюсь подстричься". А он такой: "Ты уверен? Ты действительно хочешь это сделать?" Я сделал эту стрижку не для того, чтобы привлечь чье-то внимание. Я не тот человек", - поделился спортсмен воспоминаниями.

В свою очередь, корреспондент Джеймс Кларк отметил, что смена прически Бекхэма является важным моментом в поп-культуре Великобритании, поскольку его фанаты массово захотели сделать такую же стрижку и стать похожими на своего кумира.