Клейтон Дэвис публично оскорбил Дженнифер Лопес

Журналист Variety Клейтон Дэвис подверг публичной критике 55-летнюю латиноамериканскую поп-певицу Дженнифер Лопес из-за её возраста. Инцидент произошел на премьере фильма "Неудержимый", в котором Лопес принимает участие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на британский табloid Daily Mail, журналист, общаясь с артисткой, упомянул фильм 1997 года "Селена", где Лопес исполнила главную роль.

"Не могу поверить, что прошло уже 30 лет с выхода 'Селены'. Через 30 лет, наверное, будет снята ретроспектива, тебе тогда будет 60", - сказал он.

Многие из присутствующих обратили внимание на эти слова и были возмущены, а сама Дженнифер Лопес отреагировала сдержанно, произнеся лишь "Ух ты". Она спокойно завершила интервью и поблагодарила поклонников.