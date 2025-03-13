Джиджи Хадид впервые высказалась о романе с Брэдли Купером
Модель Джиджи Хадид впервые высказалась о романе с актером Брэдли Купером. Соответствующий материал публикует журнал Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Знаменитость рассказала, что сейчас называет свои отношения с артистом очень романтичными и счастливыми, поскольку они оба знают, чего хотят от жизни.
"Дойти до момента, когда ты знаешь, чего хочешь и что заслуживаешь в отношениях, - это важно. А когда находишь человека, который тоже это осознает, и оба работают над собой, чтобы стать лучшими партнерами, - это особенное чувство. Он дает мне так много: поддержку и просто веру. Когда те люди, которыми ты восхищаешься, поддерживают тебя, это помогает создать такую большую веру в себя", - объяснила она.
Кроме того, Хадид призналась, что Купер поддерживает ее и помогает верить в себя. "Я очень уважаю его как профессионала, и я чувствую, что он дает мне очень много: поощрение и веру. Когда те люди, которыми ты восхищаешься, поддерживают тебя, это может создать огромную веру в себя", - заключила манекенщица.
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