Звезда "Эйфории" передумала выходить замуж

Звезда сериала "Эйфория" и актриса Сидни Суини отменила свадьбу с женихом Джонатаном Давино.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации журналистов, Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания, которая должна была состояться в мае, из-за "серьезных проблем" в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.

"Сейчас дела идут не очень хорошо, но они пока не собираются сдаваться. Они работают над своими отношениями, но пока отменили свадьбу... Многие из их проблем возникают из-за того, что Сидни чрезвычайно занята работой", - рассказал собеседник издания.