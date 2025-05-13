Парижский суд признал Депардье виновным

Парижский суд признал Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемочной площадке в 2021 году, актер был приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Суд удовлетворил жалобы обеих истиц - 54-летней художницы-декоратора Амели и 34-летней ассистентки режиссера по имени Сара. Обе сотрудницы киностудии утверждали, что во время съемок картины "Зеленые ставни" (Les volets verts, 2022) Депардье непристойно шутил и распускал руки.

Суд также постановил занести актера в базу людей, совершивших преступления на сексуальной почве, и распорядился на два года лишить его права участвовать в выборах. Хотя судьи не удовлетворили требование прокуратуры о выплате компенсации морального вреда в размере €20 тыс. и направлении актера на обязательное психологическое лечение, они потребовали от ответчика выплатить потерпевшим компенсацию в размере €1 тыс. и €2 тыс. соответственно за "повторные страдания" истиц. По мнению председателя судебной коллегии, адвокат актера Жереми Ассу оказывал чрезмерное давление на истиц во время слушаний и прибегал к "унижающим человеческое достоинство" высказываниям в их адрес.

Актер не присутствовал на оглашении вердикта. По информации СМИ, он занят на съемках фильма Фанни Ардан, которые проходят в Португалии.