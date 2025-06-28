Рэпер Джастин Бибер сменил никнейм в соцсетях на фоне слухов о разводе с женой Хейли. Об этом сообщает Times Now News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джастин Бибер сменил имя после 12 публикаций в соцсетях за сутки. Теперь его никнейм - lilbieber. До этого артист опубликовал фото своего маленького сына Джека Блюза.

11 июня Джастин Бибер заявил в Instagram об измене своей жены.

"Возможно, в другой жизни все сложилось бы так, как мы оба хотели. Я бы предпочел никогда ее не встречать. Несмотря на всю мою любовь к ней, теперь она принадлежит кому-то другому", - написал певец.

Однако спустя несколько минут удалил пост из соцсетей, но внимательные подписчики успели все заскринить. Хейли Бибер пока никак не реагировала на новости о возможной измене.

В 2018 году модель вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая прошлого года манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями.