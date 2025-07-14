Жену Джастина Бибера обвинили в плагиате

Жену певца Джастина Бибера, модель и бизнесвумен Хейли Бибер, обвинили в плагиате из-за нового аксессуара ее бренда. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хейли Бибер опубликовала кадры из новой рекламной кампании косметической марки Rhode. На снимках модель позировала в купальнике, который дополнила золотой цепочкой с блеском для губ. Интернет-пользователи обратили внимание, что в июне бренд по уходу за кожей Cocokind выпустил такой же аксессуар.

"Неудивительно, она все это время копировала концепции других брендов! Похоже, это просто очередной дизайн, украденный у кого-то. Бесстыдное воровство идей", "В Хейли Бибер нет ничего оригинального", - писали подписчики в Instagram.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что такой аксессуар существует уже давно.