https://news.day.az/showbiz/1767853.html Джессика Альба начала встречаться с актером младше нее на 11 лет Голливудская актриса Джессика Альба стала встречаться с артистом Дэнни Рамиресом, который младше нее на 11 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 44-летнюю Джессику Альбу заметили с 33-летним Дэнни Рамиресом во время посадки на самолет до Канкуна.
Джессика Альба начала встречаться с актером младше нее на 11 лет
Голливудская актриса Джессика Альба стала встречаться с артистом Дэнни Рамиресом, который младше нее на 11 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
44-летнюю Джессику Альбу заметили с 33-летним Дэнни Рамиресом во время посадки на самолет до Канкуна.
Сообщается, что 13 июля влюбленные вместе вернулись в Лос-Анджелес. Как познакомились знаменитости, неизвестно.
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