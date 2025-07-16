Джессика Альба начала встречаться с актером младше нее на 11 лет

Голливудская актриса Джессика Альба стала встречаться с артистом Дэнни Рамиресом, который младше нее на 11 лет. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

44-летнюю Джессику Альбу заметили с 33-летним Дэнни Рамиресом во время посадки на самолет до Канкуна.

Сообщается, что 13 июля влюбленные вместе вернулись в Лос-Анджелес. Как познакомились знаменитости, неизвестно.