Звезда «Волка с Уолл-стрит» изменился до неузнаваемости

Американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Джона Хилл попал в объективы папарацци во время съемок нового фильма Cut Off.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие кадры публикует New York Post.

На фотографиях 41-летний артист выходит из трейлера между дублями. Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" заправил обтягивающую водолазку с леопардовым принтом в узкие джинсы и дополнил наряд черным ремнем. По мнению журналистов, Хилл значительно похудел и изменился до неузнаваемости.

Отмечается, что вес актера регулярно менялся на протяжении многих лет, и он открыто рассказал об этом во время выступления на "Шоу Эллен ДеДженерес" в 2018 году.