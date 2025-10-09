https://news.day.az/showbiz/1786912.html Звезда «Волка с Уолл-стрит» изменился до неузнаваемости Американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Джона Хилл попал в объективы папарацци во время съемок нового фильма Cut Off. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие кадры публикует New York Post. На фотографиях 41-летний артист выходит из трейлера между дублями.
Звезда «Волка с Уолл-стрит» изменился до неузнаваемости
Американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Джона Хилл попал в объективы папарацци во время съемок нового фильма Cut Off.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие кадры публикует New York Post.
На фотографиях 41-летний артист выходит из трейлера между дублями. Звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" заправил обтягивающую водолазку с леопардовым принтом в узкие джинсы и дополнил наряд черным ремнем. По мнению журналистов, Хилл значительно похудел и изменился до неузнаваемости.
Отмечается, что вес актера регулярно менялся на протяжении многих лет, и он открыто рассказал об этом во время выступления на "Шоу Эллен ДеДженерес" в 2018 году.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре